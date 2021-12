Cavallo e “le nuove soluzioni per pronto soccorso di Modica”

Le nuove misure adottate per migliorare il Pronto Soccorso di Modica sono di natura ” tampone e non strutturale”. Lo dice il coordinatore Provinciale Italexit per l’Italia Ragusa, Emanuele Cavallo (foto), secondo cui “non è certamente un ripianamento di organico come qualcuno vorrebbe fare intendere”.

“Questa soluzione – spiega – arriva dopo le polemiche della scorsa settimana che ha visto protagonista l’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana Ruggero Razza, per quello che consideriamo per primo di ogni altra cosa “una scortesia per tutta la provincia di Ragusa” e a tutti gli utenti, anche da fuori provincia, che giungono in uno dei tre pronto soccorso. L’Assessore ha volutamente saltato il punto all’ordine del giorno della Commissione Sanità della Regione Siciliana che riguardava la carenza di organico degli ospedali ragusani con particolare riferimento ai pronto soccorso. Ci chiediamo cosa abbia spinto l’Assessore Razza a rifiutare il confronto con i Commissari e soprattutto con il Manager dell’ASP di Ragusa che avrebbe potuto illustrare con puntualità le problematiche.

Certo, avrebbe dovuto affrontare i dati forniti dal Manager nominato proprio dalla sua compagine governativa e avrebbe potuto creare non poco imbarazzo alla presenza dei commissari. Sorge il dubbio che abbia voluto evitare di muovere qualche critica all’operato del direttore Aliquò e della dirigenza sanitaria nel suo complesso.Intanto è del 29 novembre la notizia che il Dr. Angelo Aliquò ha indetto un bando di concorso per la “medicina e chirurgia d’accettazione di urgenza”.Probabilmente era in cantiere da tempo, ma in un momento così complicato e delicatissimo per la sanità siciliana quello che si fa oggi andava fatto l’altro ieri”.

