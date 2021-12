Denise Adamo, è la 1^ laureata assunta per 3 anni al Comune di Comiso

La prima giovane laureata che da oggi, 1 dicembre 2021, stipula un contratto con il comune di Comiso, è l’avvocato Denise Adamo, già abilitata e vincitrice di altri concorsi a soli 28 anni. Tale assunzione che non graverà economicamente sulle casse dell’ente si è resa possibile grazie al Programma di Azione Coesione complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale che, tramite concorso pubblico nazionale pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.27 del 6 aprile 2021, ha reclutato a tempo determinato 2800 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle pubbliche amministrazioni. Denise Adamo, giovane molto brillante, presterà il servizio presso gli uffici tasse e tributi del comune di Comiso.

“ La speranza – dicono la sindaca, Maria Rita Schembari, e l’assessore ai bilanci e tributi, Manuela Pepi – è quella di potere dare spazio ai giovani validi e talentuosi poiché costituiscono nuova linfa e soprattutto perché hanno la possibilità di restare nella loro terra o, qualora studiassero fuori, di potervi tornare per trovare occupazione. Grazie a questa misura – ancora il sindaco – oggi si è compiuto un piccolo passo in questa direzione, con l’auspicio che in futuro siano molti di più i giovani che troveranno il loro spazio lavorativo ed occupazionale a breve distanza da casa. Anche perché abbiamo delle belle menti e non possiamo colpevolmente privarcene ”.

