Modica. Emergenza Pronto Soccorso: risolte le criticità

Grazie ad uno straordinario lavoro congiunto tra il Direttore Sanitario, Piero Bonomo, dei primari Rosario Trombatore e Gaetano Cabibbo, e del sindaco Ignazio Abbate, sono state risolte le carenze di organico medico al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica. “Grande merito a queste figure che abbiamo la fortuna di avere in organico nel nostro Ospedale – commenta il Sindaco – poiché sono riusciti, senza sacrificare nessun reparto o posto letto, a sopperire alla mancanza di personale medico che da tempo attanaglia uno dei reparti più oberati di lavoro, quale appunto il Pronto Soccorso. Grazie a questa soluzione interna si sopperisce alla mancanza strutturale di personale come spesso lamentato in primis dai cittadini e come più volte fatto presente in vari incontri avuti in passato. Credo che oggi siamo riusciti ad ottenere il massimo per quello che avevamo a disposizione ma è chiaro che in un prossimo futuro sarà inevitabile un potenziamento generale dell’intero comparto sanitario ibleo”.

