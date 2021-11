“Mobilità” in Belgio per il “Principi Grimaldi” di Modica

Gli studenti de l’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica hanno fatto tappa, stavolta, in Belgio per la mobilità relativa al progetto “My Granny’s Dishes”. Sette alunni, accompagnati dai docentu Raffaele Iacono e Marcello Fronte, si sono recati nella città di Geel, paese di circa 40.000 abitanti nella regione delle Fiandre, nel nord del Belgio.

Gli allievi della moderna e splendida scuola “Sint Aloysius Kogeka” hanno ospitato presso le loro famiglie sia i coetanei di Modica che gli altri partner, provenienti da Serbia, Turchia, Lituania e Croazia. Ciò ha permesso ai partecipanti di conoscere a fondo le abitudini e le tradizioni della gente di Geel.

Le attività relative al progetto, basato sulle tradizioni culinarie delle nostre nonne, sono state svolte sia a scuola, usando i molteplici laboratori e le ampie aule a disposizione, sia all’esterno, con la visita ad un mulino a vento presso il quale si macinava il grano o alla fattoria De Zegge, dove i partecipanti hanno imparato ad intrecciare rami di giunco per costruire ceste. Non sono mancate le visite culturali come quella all’Hospital Museum “St. Dimpna”, ricco di oggetti legati ai tempi passati,all’Abbazia di Westerlo e alla splendida città di Anversa. I ragazzi belgi hanno, poi, presentato ai partner una simulazione di un tipico matrimonio con balli e canti legati alla tradizione locale. Momento clou della settimana, la cooking competition, nella quale i 6 paesi partner si sono “sfidati” in una gara di cucina presentando un piatto tipico della propria tradizione culinaria; i nostri ragazzi hanno preparato una Pasta alla Norma che è stata particolarmente apprezzata dalla giuria, tanto da risultare primo piatto classificato.

Il tutto si è svolto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore in Belgio; distanziamento sociale e mascherine hanno permesso di trascorrere una serena settimana in uno splendido paese ricco di cultura e tradizioni.

Prossima tappa la Croazia in primavera, per poi andare in Serbia ed infine ospitare a Modica una rappresentanza di studenti e docenti dei 5 paesi partner.

