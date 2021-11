Vittoria calcio. “Amareggiati per giocare ancora a porte chiuse”

Si conclude con un ottimo risultato per il Club Calcio Vittoria 2020 il match contro Asd Scicli Calcio, valido come decima giornata di campionato Promozione girone D.

La lucidità del Biancorosso Patti sul dischetto ha permesso alla sua squadra di vincere il match e portare a casa tre punti importantissimi.

Contento per il risultato ottenuto il Vicepresidente Anthony Tidona, che però esprime tutta la sua delusione per le continue restrizioni che hanno obbligato il Vittoria a giocare ancora a porte chiuse: “Siamo ancora amareggiati per non aver potuto aprire le porte dello stadio Gianni Cosimo, anche per questo i nostri ragazzi sapevano che si trattava di una gara tosta. In più si è aggiunta la pioggia, che ha reso il campo molto pesante e a tratti ingestibile, tra le pozzanghere e le difficoltà annesse. I nostri ragazzi hanno fatto una bella gara, anche se siamo consapevoli che c’è ancora tanto da lavorare. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, perché con il minimo vantaggio possiamo rischiare sempre. Giacomo Patti, il nostro gladiatore, ha fatto una partita spettacolare. Insieme a lui, anche il nostro nuovo arrivo, il difensore Visser Zeb (vedi foto) ha fatto la differenza, come anche Cham e Luigi Iapichino. Ma sono certo che se ci impegniamo ancora possiamo fare ancora meglio. Adesso non dobbiamo fare più gli errori del passato. Dobbiamo dare continuità a questa prestazione per le prossime gare, dobbiamo ricordarci che noi possiamo e vogliamo vincere, e abbiamo tutte le potenzialità per farlo.

Per quanto riguarda il campo, aspettiamo nella giornata di oggi novità.

Da domani l’intera squadra inizierà ad allenarsi in vista del match di domenica contro Licodia Eubea, fuori dalle mura amiche”.

Salva