Covid. Tamponi per alunni di “Piano Gesù”. Modica, due i positivi

Si è concluso con un bilancio di 450 tamponi e due alunni positivi, il fine settimana dedicato agli iscritti del Circolo Didattico Piano Gesù, attualmente chiuso dopo il focolaio Covid dei giorni scorsi. Un terzo alunno verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti visti i risultati poco chiari del suo test. Controllate anche le famiglie dei due positivi, per fortuna con esito negativo.

Nessun allarme, invece, per il plesso “De Amicis” dove, ad oggi, solo un alunno risulta positivo mentre un secondo si è recentemente negativizzato.

Mercoledi 1 dicembre dalle 14 sono previsti i controlli per docenti e personale Ata di “Piano Gesù”.

