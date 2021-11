Inaugurata mostra sulla storia dell’Aurora Giarratana

GIARRATANA. Sabato scorso presso la sala Polivalente dell’ex Cinema Bellini ha riscosso un ottimo successo la presentazione e l’inaugurazione della Mostra permanente sulla storia dell’Aurora Giarratana. Alla presenza del consigliere federale FIPAV, Davide Anzalone, del Club Italia femminile, del quale fanno parte sei giocatrici della nazionale pre-juniores vice campione del mondo 2021, dell’allenatore Marco Mencarelli, del presidente provinciale FIPAV del comitato Montiblei, Gianni Giurdanella , del Sindaco Bartolo Giaquinta, dei dirigenti e presidenti che si sono succeduti nell’intensa vita della mitica squadra, delle atlete storiche e dell’allenatore Lucio Sascaro , il moderatore Emanuele Occhipinti ha presentato l’evento nelle sue varie sfaccettature, sportive, culturali e sociali che poi hanno approfondito i vari ospiti.

L’evento molto interessante e, in alcuni momenti anche emozionante, ha anticipato l’inaugurazione della Mostra presso Palazzo Barone aperta con la benedizione del parroco Padre Mariusz.

La storia dell’Aurora Giarratana ha coinvolto profondamente Giarratana. Per questo la mostra vuole essere testimonianza di un periodo di grande passione, coinvolgimento, orgoglio, e senso di appartenenza, e stimolo per le nuove generazioni. La mostra voluta fortemente dall’assessore alla cultura Grazia Fiore è stata curata dall’architetto Mariagrazia Tavano.



