Volley. L’Egea Modica crolla anche con il Club Italia Crai

Stagione amara sinora per l’Egea PVT Modica che al “PalaRizza” registra la nona sconfitta consecutiva, stavolta per mano delle ragazze del Club Italia Crai. Finisce uno a tre, con le modicane cadute spesso in fase anestetica, come avvenuto in altre partite, così da consentire al sestetto di Marco Mancarelli di gestire senza eccessive difficoltà la partita. hanno subito messo sui giusti binari per poi gestire in qualche modo la reazione delle modicane e infine chiuderla al quarto set. Solo nel terzo parziale ( dopo i precedenti 17-25 / 24/26 ) la compagine di Enrico Quarta mostra carattere già, comunque, in parte emerso nel secondo, e riesce ad imporsi per 25/20. Nel quarto e conclusivo game, dopo un iniziale equilibrio, le ospiti prendono in mano la situazione e vincono il set (21/25) e la partita.

Egea PVT Modica 1

Club Italia Crai 3

Parziali: 17/25, 24/26, 25/20, 21/25.

Egea PVT Modica: Bacciottini, Longobardi 14, Antonaci 8, Saccani, Ferro 1, M’Bra 12, Gridelli 9, Herrera 13, Salamida 2, Brioli, Ferrantello (L), n.e.: Salviato, Gulino. Coach Enrico Quarta.

Club Italia Crai: Adelusi 21, Gannar 5, Passaro 1, Giuliani, Marconato 8, Nervini 20, Esposito, Ituma 20, Acciarri, Ribecchi (L1), Barbero (L2), n.e.:Vighetto, Micheletti, Pelloia. Coach Marco Mancarelli.

Arbitri: Giovanni Ciaccio di Altofonte e Sergio Pecoraro di Palermo

Salva