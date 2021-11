Giarratana. 7 positivi tra cui studenti e personale scolastico

Giarratana resta il comune con più vaccinati della provincia con oltre il 91% ma questo, purtroppo, non tiene al sicuro dal contagio.

Sono sette i positivi dai dati ufficiali, altri tre in via di conferma da parte dell’USCA. Tutti asintomatici o con scarsissimi sintomi, per fortuna, ma con i disagi e la paura che è facile immaginare.

Fra i positivi, anche personale scolastico e alunni per cui tutti i ragazzi della scuola media e una classe della scuola elementare sono in Didattica A Distanza (DAD), in attesa di tampone.

“Nella qualità di Sindaco – esorta Bartolo Giaquinta – ma soprattutto di medico rivolgo un appello a tutti i cittadini: vaccinatevi.

Il vaccino è sicuro, abbandonate la paura e fidatevi della scienza e della medicina.

Fatelo per voi, per chi vi è vicino, fatelo per la vostra comunità, per non ricadere nelle chiusure dei mesi passati”.

Salva