Scadenze elettorali a Modica. Il Centrodestra si organizza

Forze di centrodestra, ancora una volta, riunite a Modica per consolidare un percorso congiunto basato sul dialogo già avviato nelle scorse settimane in vista delle prossime scadenze elettorali cittadine.

Confermato l’obiettivo comune di intraprendere un cammino politico esteso all’intera cittadinanza.

Fermento che quindi prosegue e si rafforza all’interno del centrodestra modicano sempre nel solco dei valori fondanti liberali e cristiani.

Presenti all’incontro di lunedì 22 novembre tutte le forze del cartello di centrodestra. Ribadita l’apertura non solo a nuove liste civiche ma anche a chiunque voglia condividere programmi e progetti del centrodestra proponendosi come parte attiva di un nuovo percorso politico che pone la città di Modica al centro del dibattito e sempre all’insegna della trasparenza e del rispetto reciproco.

Partiti e liste avranno, infatti, pari dignità attorno al tavolo in merito a progetti e programmazione. Inoltre, tutti i presenti, hanno espresso grande attenzione nei movimenti politici dell’attuale amministrazione.

Ricordato anche il concetto che il divenire degli eventi politici, che caratterizzano l’attuale situazione politica nazionale e regionale, potrebbero configurare eventuali nuovi apporti e alleanze. Per tali ragioni non si escludono ulteriori riflessioni e approfondimenti allorquando se ne dovesse ravvisare la necessità.

Condivisa da tutti, infine, l’idea che la città di Modica, per la sua storia e per le potenzialità culturali, allo stato attuale non del tutto espresse, deve tornare a riappropriarsi del proprio ruolo di centralità nel Sud-Est siciliano.

