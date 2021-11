Pallamano: la KeyJey Ragusa affronta in casa l’Atellana

Sfida tutta da decifrare quella di domani per la KeyJey Ragusa che se la vedrà con l’Atellana, a partire dalle 19, nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino. Reduce dal successo esterno di Mascalucia contro la Darwin, il sette allenato da Mario Gulino cercherà di dare continuità al momento positivo, sfruttando il fattore campo. “Quella casertana – dicono dalla KeyJey – è una formazione tutta da scoprire nel senso che, fino a questo momento della stagione, ha avuto alti e bassi, sebbene sia reduce dal trionfo esterno in casa dell’Aetna Mascalucia. Tra l’altro, proprio di recente, si è rafforzata con l’arrivo di un nuovo giocatore e questo la dice tutta sulla volontà che ha di rimanere nelle zone che contano della classifica di Serie A2. Noi dovremo cercare di fare di necessità virtù, nonostante l’assenza di Canete, che ha finalmente avviato il suo percorso legato alla convalescenza dopo l’operazione di lunedì scorso, e compiere un ulteriore step per migliorare ancora il nostro andamento di gioco”. Il sette ibleo è consapevole che non sarà un impegno semplice e, per questo motivo, vuole puntare a creare massima concentrazione attorno all’evento sportivo così da migliorare ulteriormente la classifica.

