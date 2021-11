Calcio. Santa Croce pronto al derby col Ragusa cercando l’impresa

La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza propone al Santa Croce calcio il sentitissimo derby contro il Ragusa di mister Raciti. Sarà la quarta gara interna in due settimane per i biancazzurri di mister Lucenti che non riescono ancora a risollevarsi dai bassifondi della classifica. Il derby contro gli azzurri iblei arriva in un momento molto delicato per il Cigno che dall’inizio della stagione è colpito continuamente da infortuni che costringono Lucenti a non poter schierare sempre la stessa formazione. Il tecnico biancazzurro con la rosa ridotta, infatti, domenica non potrà contare sugli squalificati Iozzia e Leone e sugli infortunati Voi, Floridia e Ceesay, costringendolo a dover studiare un undici iniziale che sia competitivo contro la seconda forza del campionato. I biancazzurri si aggrapperanno a tutti i fattori che potrebbero favorirli, fra tutti il vantaggio di poter giocare sul proprio terreno di gioco e soprattutto, sul sostegno del pubblico amico.

“Arriviamo a questo derby forse nel nostro momento peggiore. – dice il dirigente Antonio Micieli – Nonostante tutto abbiamo fiducia in questo gruppo e in particolar modo nel nostro allenatore. Il derby è sempre una gara particolare e nonostante noi non saremo al completo, sono sicuro che combatteremo fino allo stremo delle forze. Siamo consapevoli della forza del nostro avversario e lo rispettiamo a dovere, ma, davanti al nostro pubblico abbiamo il dovere di lottare e cercare di regalare una soddisfazione ai nostri sostenitori”.

La gara si giocherà al “Kennedy con inizio alle ore 14.30. la società comunica che i botteghini allo stadio saranno chiusi e invita coloro che vogliono assistere ad acquistare il ticket d’ingresso presso i punti di prevendita indicate nelle pagine social della società. A dirigere la gara sarà il signor Guseppe Morello della sezione di Tivoli che sarà collaborato dai signori Conticello e Di Paola di Catania

Salva