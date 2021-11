25 novembre a Ragusa. Ottimo riscontro per evento della Consulta giovanile

Si è tenuto giovedì sera presso il Centro Commerciale Culturale di Ragusa, un incontro promosso e organizzato dalla Consulta giovanile riguardante la violenza contro le donne. L’evento culturale, molto partecipato, ha visto l’intervento di Gianna Dimartino e Lisa Iudice della “Casa delle Donne” di Ragusa che hanno sottolineato quanto sia importante l’educazione alla non violenza che deve iniziare dalle scuole.

Successivamente è stato presentato un recital dal titolo “Donna roccia donna sirena”, dedicato alla bellezza della donna, proposto dagli attori della compagnia Godot, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, con musiche originali di Alessio Barone (testi di Lina Maria Ugolini). L’incontro si è concluso con la proiezione di alcune slides sulla simbologia legata a questa giornata. Anche quest’anno la consulta ha deciso di veicolare la preziosa brochure creata da Elisa Alescio del Collettivo Ocra, con i contatti antiviolenza nazionali e cittadini.

“A nome della Consulta Giovanile esprimo orgoglio e soddisfazione – dichiara Simone Diquattro, Presidente della Consulta – per la riuscita di questo importante incontro. Sin dalla nascita del nostro organismo, ci siamo sempre impegnati per portare un messaggio di sensibilizzazione alla non violenza, che ci auspichiamo non venga relegato solo alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Come ribadito da Cristina Lo Presti, crediamo fortemente che solo una forte educazione alla uguaglianza tra i sessi possa portare alla fine di questa “mattanza” nei confronti delle donne. Ringrazio Hala Fuad, Cristina Lo Presti, Enrico Bellina Terra e Luca Battaglia per il loro contributo alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare va anche a Lorenza Tumino che ha curato ogni dettaglio del riuscito incontro.”

