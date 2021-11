I risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa non hanno ancora ottenuto le risposte che attendevano dalla dirigenza della banca, interpellata anche dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta. L’Associazione Vittime del Salvabanche organizza per domani una manifestazione con i risparmiatori danneggiati per aver riposto la loro fiducia in questa banca.

La manifestazione si svolgerà domani, dalle ore 10 alle ore 13 a Ragusa di fronte alla sede della banca in via Archimede.

