“Casi di positività nella scuola “Piano Gesù” sono molti”

MODICA. Solo due giorni fa è stato comunicato ai genitori degli alunni dell’Istituto “Piano Gesù” e della scuola dell’Infanzia “Via Loreto”, la chiusura del plesso, per permettere la sanificazione dei locali, in quanto erano state individuate diverse positività.

Si è parlato di 8, 10 bambini positivi, permettendo dunque tre giorni di “chiusura ” forzata.

“Diverse mamme mi hanno comunicato che in questi due istituti ci sia un vero e proprio focolaio, solo in una classe 18 bambini, in un’altra quattro e in un’altra ancora otto – dice l’ex consigliere comunale, Nino Gerratana -. Positività che pare che scuola non abbia comunicato all’Usca per non creare allarmismo (fatto da verificare). Un allarmismo che ha contagiato anche le docenti (fra altro alcune di loro positive ) cercando di convincere le mamme a stare in silenzio. I bambini sono andati in palestra, a scuola, dai nonni, tranquillamente, i tamponi sono stati effettuati solo in un secondo momento, e nel frattempo le famiglie venivano contattate per comunicare l’esito positivo dei loro figli e tutto questo fino a ieri pomeriggio. Venerdi pare che l’Istituto riaprirà a tutti quanti, i tamponi naturalmente saranno a spesa dei genitori, (per chi deciderà di farlo ai propri figli, dato che non è obbligatorio)e proprio loro chiedono una cortesia al primo cittadino”.

Gerratana si chiede il perchè non chiudere la scuola almeno due settimane per dare il tempo necessario al virus di debellarsi? “Dopo due anni di pandemia è saputo e risaputo che questo maledetto virus rimane in incubazione, e dunque tre giorni sono troppo pochi per accertarsi di una negatività. Chiedo al direttore generale dell’Asp, Angelo Aliquò, se è a conoscenza di tutta questa situazione e se vero è che nessuna comunicazione sia arrivata all’usca. Dopo mi chiedo, perchè non attrezzarsi diversamente, magari utilizzando i fondi stanziati alle scuole per l’emergenza covid ed effettuare tamponi per bambini e docenti” ?

