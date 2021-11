Disservizi idrici domani in alcuni quartieri di Modica

Venerdì 26 novembre potrebbero verificarsi disservizi idrici in diverse aree della Città a causa della sostituzione della saracinesca di uscita del serbatoio Molinelli. Per tale intervento occorrerà procedere allo stacco delle elettropompe poste all’interno della sorgente S. Pancrazio con conseguente mancato accumulo di acqua nei serbatoi di “S. Teresa” e “Molinelli”; L’erogazione idrica potrebbe subire interruzioni per tutta Modica Bassa e parte di Modica Alta (tra cui Via Fontana, Corso S. Giorgio, Corso F. Crispi, Via Calamezzana, quartiere Vignazza e zone limitrofe). La situazione dovrebbe normalizzarsi nel corso della giornata di sabato 27 novembre e comunque a conclusione dei lavori.

