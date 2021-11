Pozzallo. Approvato il bilancio di previsione del Comune

Nella seduta del civico consesso di Pozzallo di ieri, i consiglieri Gianluca Agosta, Rosario Agosta, Massimo Solarino, Stella Morana, Francesco Giannone, Rosario Iozzia e Quintilia Celestri hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021.

L’approvazione del bilancio entro l’anno consentirà così la piena operatività fin dal 1° gennaio 2022 della macchina amministrativa, compresa l’erogazione di tutti i servizi essenziali dell’Ente.

Oltre ad evitare danni economici all’Ente e disservizi ai cittadini, l’approvazione dello strumento finanziario non comporterà alcun aumento di tasse ed imposte, consentendo al Comune di Pozzallo di poter fruire di ingenti somme per investimenti che renderanno la città di Pozzallo ancora più bella ed efficiente.

“Se con questa votazione – dicono gli interessati – abbiamo dato prova di piena maturità, personale e politica, salvando il bilancio dell’Ente, lo stesso non si può dire dei 9 consiglieri di opposizione che dopo aver rinviato per ben otto volte la votazione del bilancio, al momento decisivo non si sono neppure presentati in aula”.

