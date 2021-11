Modica: proposta per l’avvio della consulta giovanile

C’è un reale bisogno di partecipazione alla cosa pubblica che proviene dai giovani di Modica e che non

corrisponda necessariamente alla partecipazione di intrattenimenti vari, temi cui si debba confrontare

opportunamente la Consulta, oltre il suo specifico Assessorato, che siamo certi sarà un interlocutore

principale. E’ stata quindi presentata una mozione con l’obiettivo di poter avviare in maniera propositiva ed efficace,

l’attività delle Politiche giovanili auspicando un vero e proprio risveglio comune.

Il consigliere comunale Alessio Ruffino, confrontandosi con il Sindaco, e il suo consulente alle Politiche

giovanili Samuele Cannizzaro e altri giovani consiglieri, ha protocollato la suddetta mozione prendendo atto

di questa necessità comune e di intervenire in questo modo a portare avanti il loro programma

amministrativo

Con questa direttiva si invita pertanto il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio tutto a procedere con

l’avvio dell’iter d’istituzione della Consulta giovanile cittadina che vedrà discutere e confrontarsi il vero

protagonista: tutto il mondo giovanile (studenti liceali e tecnici, universitari, lavoratori) e l’associazionistico

della città.

Si possa quindi procedere innanzitutto alla redazione di un Regolamento da approvare in Consiglio, stilato

da una Commissione di studio composta tra i consiglieri tutti.

Salva