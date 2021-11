No vaccinati. Altre due sospensioni dal lavoro all’Asp di Ragusa

Erano andati a lavoro senza essere stati vaccinati né aver esibito documenti che li esonerassero dalla vaccinazione. Per entrambi è scattato il provvedimento di sospensione dal lavoro e dallo stipendio che è previsto, per il momento, fino al prossimo 31 dicembre, a meno che nel frattempo gli interessati non decidano di sottoporsi alla somministrazione. Si tratta di due professionisti in servizio all’Asp di Ragusa. In totale, a Ragusa, da settembre ad oggi sono 76 i provvedimenti del genere emessi. Le aziende sanitarie, dunque, accelerano i provvedimenti contro il personale sanitario che ancora non è in regola, nel momento in cui l’Italia si trova ad affrontare la quarta ondata di Coronavirus.

nella foto interno della direzione Asp Ragusa

Salva