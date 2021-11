Torna il pubblico allo Stadio comunale di Pozzallo

Si è riunita la Commissione Pubblico Spettacolo per autorizzare lo svolgimento degli incontri di calcio alla presenza del pubblico.

Così come prevedono le normative in tema di COVID-19, l’afflusso massimo previsto per lo stadio comunale di Pozzallo è limitato al 75% della capienza complessiva che è di 573 posti.

Naturalmente gli spettatori dovranno essere muniti di green pass.

“Si è arrivato dunque alla conclusione dell’iter – afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – iniziato con la realizzazione del campo in erba sintetica, che permette alla squadra di fruire di un terreno di gioco a norma e agli spettatori di poter partecipare e tifare per la squadra del cuore”.

Salva