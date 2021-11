Judo. Pelligra vince il Premio Padua edizione 54

E’ il judoka Vincenzo Pelligra il vincitore del “Premio Padua” edizione numero 54. La commissione presieduta da Adolfo Padua e composta da Salvatore Piazza (commissario straordinario Libero Consorzio Comunale Ragusa), Pina Distefano, Maria Monisteri, Sergio Cassisi, Alessandro Bracchitta, Claudio Alessandrello, Francesca Giucastro, Alfina Marino, Vito Veninata, Alessandro Bongiorno e Giuseppe La Lota, nelle scorse settimane ha esaminato tutti i curricula degli atleti provenienti dalle federazioni e dalle società.

La commissione all’unanimità ha deciso di premiare il 18enne sciclitano, tesserato con la Koizumi Scicli, che nel 2020 ha conquistato un primo e terzo posto al Trofeo Alpe Adria di Lignano e un secondo posto alle Italian finals Under 21 di Brescia.

L’atleta ha ottenuto importanti risultati anche nel 2021: un terzo posto agli European Cup Under 21 di Udine e un terzo posto agli European Junior Championship in Lussemburgo e il 9 Ottobre il 7° posto ai mondiali di Olbia.

Le targhe saranno consegnate a Megane Aprile per l’atletica leggera, a Giuseppe Garofalo per il ciclismo, e ad Antonio Carnazza per la scherma negli sport paralimpici.

Verranno consegnati anche il premio Csen, che andrà a Jonathan Invernino per il Muay Thai ed il premio Coni, che andrà a Angela Rita Scifo per il tambeach.

La cerimonia di consegna, anche dei premi 2020,rinviati causa Covid19, è in programma giorno 21 dicembre alle ore 18 presso la sala delle cerimonie dell’ex Provincia regionale di Ragusa, intitolata al giornalista Gianni Molè, che per diversi anni ha fatto anche parte della commissione giudicatrice.

La commissione quest’anno ha scelto il nome di Vincenzo Pelligra tra diversi curricula appartenenti ad atleti giovani e di sicuro interesse come Savita Russo per il judo, Vincenzo Naccarino per l’atletica leggera, Francesco Spampinato per la scherma, Federico Calcaterra per il windsurf.

