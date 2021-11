Monterosso Almo. Conferenza sul bullismo

Interessante l’esperienza vissuta dagli 83 allievi delle classi della scuola Primaria di Monterosso Almo dell’Istituto Comprensivo L. Capuana. A parlare di bullismo, di cyberbullismo e della problematiche inerenti le tematiche è stato Il capitano dell’Arma dei Carabinieri Stefano Borghetto accompagnato dal comandante della locale stazione dei Carabinieri maresciallo Franco Cascone. Ha fare gli onori di casa ed ad introdurre il tema della conferenza è stato il responsabile del plesso scolastico Pino Amato in rappresentanza del dirigente scolastico Reggente dell’Istituto comprensivo Anna Caratozzolo. Successivamente gli alunni accompagnati dalle insegnanti di classe hanno effettuato una visita guidata presso la sede della caserma dando in omaggio per l’occasione una bella pianta. Nella foto il corpo insegnate della scuola Primaria con il capitano dei Carabinieri Stafano Borghetto ed il maresciallo Franco Cascone.

