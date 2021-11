Maltempo: Musumeci, cordoglio per la vittima di Modica

“Ancora una volta, nel giro di pochi giorni, registriamo una vittima e diversi feriti, oltre a danni enormi, a causa di ben due trombe d’aria che si sono abbattute sul versante sudorientale dell’Isola. Il mio cordoglio, e quello della giunta regionale, ai familiari dell’uomo investito in pieno dalla furia del tornado a Modica, e all’intera comunita’ del Ragusano, dove piu’ violenta e’ stata la furia del vento, assieme al territorio di Comiso”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. “Il maltempo, che sin da ieri ha interessato tutta la Sicilia, ha avuto pesantissime ricadute sulle coltivazioni, su edifici e strade di quasi tutte le province. Come piu’ volte abbiamo ribadito, gli effetti del cambiamento climatico sono sempre piu’ evidenti e vanno affrontati su un duplice piano: con interventi di contrasto al dissesto idrogeologico – azioni che attuiamo con l’impegno di tutte le risorse finanziarie disponibili sin dal 2018 – e con provvedimenti del governo nazionale che, da straordinari, devono diventare ordinari, al pari della non piu’ eccezionale cadenza di questi eventi”, conclude Musumeci.

