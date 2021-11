Modica piange Pino Ricca. I funerali giovedi, è lutto cittadino

La tromba d’aria che questa mattina intorno alle 6,30 si è abbattuta nel Modicano, ha causato la morte del 53enne Pino Ricca, in contrada Trebalate – Serrameta. Mentre stava uscendo di casa (abitazione estiva) è stato investito dal vortice che lo ha sbattuto prima contro la sua auto e poi contro il cancello.. L’uomo, titolare del Caffè Orientale di Via Vittorio Veneto a Modica bassa sarebbe uscito per il forte vento e la pioggia che avevano danneggiato una parte della casa. Ingenti i danni a case ed abitazioni, soprattutto nelle contrade Bosco, Serrameta, S.Elena è Frigintini, con tetti scoperchiati in aziende e animali morti. I funerali della vittima si svolgeranno giovedì alle 15 presso la Basilica Madonna Delle Grazie. Il sindaco Abbate ha proclamato per giovedi il lutto cittadino e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Salva