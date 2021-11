Parcheggio Ibla. D’Asta (PD): “Passo avanti, ora i cantieri”

Dopo anni di attesa è stata riapprovata, ieri sera in Consiglio comunale a Ragusa, la variante urbanistica destinata a parcheggio per Ragusa Ibla in via Discesa Peschiera. “Dopo nostre sollecitazioni, segnalazioni, contributi video, siamo almeno arrivati, di nuovo al punto di partenza – afferma il consigliere comunale Mario D’Asta – ovvero rimettere il vincolo urbanistico nell’ area interessata. Il vincolo comunque poteva mantenersi senza ripassare di nuovo dal Consiglio, semplicemente pubblicando una manifestazione d’ interesse a seguito dell’iniziativa di progetto di finanza del privato, che ha proposto l’idea del parcheggio. Lo diciamo sommessamente e chiaramente. Cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e prendiamo atto di questa importante deliberazione sul parcheggio, ma ora bisogna fare di più e correre verso il traguardo, ovvero l’apertura dei cantieri, nel più breve tempo possibile”.

“L’iniziativa politica – aggiunge D’Asta – spetta all’ amministrazione e al Consiglio. Ora occorre spingere il più possibile a Palermo per abbreviare i tempi di attesa della gara. Il progetto di parcheggio a Ibla fu allora ridimensionato, dalla ex Giunta grillina per ragioni ambientaliste legittime, ma crediamo in parte possano essere migliorate e adeguate alle reali esigenze di traffico dell’importante quartiere di Ragusa. Tra l’altro, non sono previsti, nell’attuale progetto, gli stalli dei bus, che risolverebbero i problemi di traffico degli stessi bus che intasano la circonvallazione di Ragusa Ibla, ed è previsto, sempre nel progetto, un piano alto per l’ingresso dei bus nel parcheggio. Chiediamo, pertanto, che durante i lavori, si possano creare più stalli per i bus e più stalli per le auto, ove possibile, visto che questo tipo di lavori invasivi, molto importanti, si fanno raramente, una tantum. Ce lo chiedono i residenti e gli operatori commerciali, vogliamo auspicare che l’amministrazione recepisca queste importanti richieste”.

Salva