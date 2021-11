Maltempo, Assessore Baglieri. Cordoglio per la vittima modicana

“Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia dell’uomo che ha perso la vita a causa della tromba d’aria a Modica e la mia vicinanza a quanti in queste ore stanno lottando contro eventi meteorologici straordinari”. Lo afferma l’assessora all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Daniela Baglieri, in riferimento all’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia. “Nessuno di noi – aggiunge l’esponente del governo Musumeci – ricorda fenomeni di simile portata e di tale eccezionalità, a cui si unisce la tragedia delle vittime e dei danni. Sono vicina a tutta la comunità ragusana e a tutte le altre zone dell’Isola che stanno subendo gravi disagi per i violenti nubifragi e a quanti si stanno prodigando per tutelare la collettività”.

