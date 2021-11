Dal MIMS 313 milioni per ridurre la dispersione idrica al Sud

“Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha pubblicato il bando da 313 milioni di euro per il rifacimento o l’ammodernamento delle reti idriche nelle regioni del Sud Italia, al quale potranno partecipare gli Enti di Governo d’Ambito in materia di gestione delle risorse idriche delle Regioni Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia”. E’ quanto annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati Marialucia Lorefice (m5s), che prosegue:

“E’ una grande opportunità per i nostri territori per porre rimedio all’atavico problema della dispersione dell’acqua e dell’inefficienza delle reti idriche. Ringrazio, pertanto, il Governo e in particolare il sottosegretario Giancarlo Cancelleri per l’attenzione nei confronti delle Regioni del Sud e l’impegno profuso nel cercare di risolvere in modo rapido ed efficace problematiche di cui, da siciliano, ha particolare contezza.

Ricordo – prosegue Lorefice – che gli Enti interessati potranno presentare domanda entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, individuando progetti che mostrino un avanzamento delle capacità di gestione del patrimonio delle infrastrutture idriche basato sulle migliori tecnologie possibili, le migliori pratiche internazionali, secondo i princìpi e gli indirizzi dell’Unione Europea, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento dei cambiamenti climatici.

I fondi derivano dai Pon Infrastrutture e Reti 2014-2021 e si inseriscono in un programma di finanziamenti europei volti a potenziare le capacità di sviluppo del Sud, migliorando la qualità dei servizi offerti e dunque la vita dei cittadini.” Conclude la presidente.

