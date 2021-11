Alla scoperta dei tesori di Modica, tocca al Museo Civico

“Tesori al Museo Civico” e “Ti racconto il Museo” sono i titoli delle due serate che il prossimo fine settimana (13-14 novembre) animeranno il Museo Civico Belgiorno a Palazzo di Cultura. L’iniziativa rientra nell’ambito del cartellone organizzato dall’Assessorato alla Cultura volto a valorizzare, attraverso aperture serali ed eventi, il patrimonio culturale a disposizione della comunità. La scorsa settimana aveva aperto la serie di eventi la Biblioteca Comunale “S.Quasimodo” con centinaia di visitatori che in alcuni casi hanno scoperto per la prima volta i nuovi locali della biblioteca ed i tesori in essa contenuti. Sabato 13 novembre Giovanni Distefano e Giorgetta Belgiorno porteranno i visitatori alla scoperta dei tesori del Museo Civico. L’inizio della visita guidata è prevista per le 19.00. La struttura chiuderà alle 22:00. Domenica 14 sarà la volta di Ti racconto il Museo, apertura serale con particolare attenzione alla stanza della poesia ma non solo. La chiusura è prevista in questo caso alle 21:00. L’ingresso in entrambe le occasioni è gratuito. “Con il primo appuntamento abbiamo avuto un riscontro eccezionale – commentano il Sindaco e l’Assessore Monisteri – con commenti estremamente positivi per l’iniziativa. Contiamo di bissare la riuscita anche in questo prossimo weekend grazie alle visite guidate e all’enorme patrimonio storico culturale che il Museo Civico ha da offrire”.

