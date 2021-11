Basket. La Virtus Ragusa si arrende al Piazza Armerina

Quarta giornata di campionato del girone bianco di serie C Silver e la Virtus Ragusa ospita tra le mura amiche del pala Padua la Siaz Basket Piazza Armerina per un match che si prospetta ad altissimi ritmi. La posta in gioco è alta ed entrambe le compagini di gioco non vogliono sfigurare. Purtroppo per gli iblei il finale risulterà amaro per la prima sconfitta arrivata in questo campionato ad opera dei piazzesi. Un tabellone nerissimo per i virtussini, frutto di un match iniziato col piede sbagliato fin dal primo tocco.

La Siaz Basket si incammina immediatamente senza alcuna difficoltà, imposta il gioco e detta legge, dimostrando subito tutte le virtù che la rendono offensiva. È Iurato a segnare i primi due punti ragusani ma la Virtus è troppo contratta, concede spazio, quello stesso che dovrebbe coprire e che invece Musikic vìola, più e più volte.

Carnazza e Girgenti tentano di rianimare la squadra con ottime intuizioni dal pitturato, seppur la difficoltà nel creare gioco sia evidente. La palla riesce a girare più velocemente solo sul finire del primo quarto ma è difficile gestire lo svantaggio.

La determinazione di stabilizzarsi sul tabellone per Piazza Armerina e l’affannosa ricerca dell’equilibrio per la Virtus sono i motori che azionano le due squadre.

Gaidys prima e Bekinis poi, sfruttano la loro superiorità fisica per imporsi sui padroni di casa.

Sgrò amplia il vantaggio sfruttando distrazioni dei locali. Troppi gli errori virtussini sotto canestro, decisivi per perdere le tracce dei piazzesi lucidi a gestire il break acquisito

La Siaz non lascia spazio, ad ogni azione perfeziona la chiusura difensiva, costringendo Ragusa ad arrancare con sbiadite conclusioni personali.

Le lunghezze di differenza crescono, il Piazza Armerina procede ad andatura spedita con Gaidys e Musikic, protagonisti indiscussi dell’intero match, di conseguenza il nervosismo aumenta e la palla ragusana non entra più.

A due minuti dalla fine della partita il lungo piazzese Gaidys vola sull’area locale e in schiacciata mette dentro la palla rimanendo attaccato al canestro e spaccando il tabellone in vetro. La partita sarà sospesa per circa un’ora per permettere allo staff ibleo di sostituirlo e far finire il match. Ma Siaz Basket aveva già acquisito un break importante che riesce a gestire chiudendo la partita senza troppe difficolta. Il risultato finale sul tabellone segna 73 a 59 per gli ospiti

«Sin dall’inizio non ci siamo fatti trovare pronti – commenta amareggiato coach Trovato – abbiamo subito la loro fisicità, specie dentro l’aria e la loro pressione. Non abbiamo mai fatto canestro e questa cosa ci ha condizionato moralmente. Dobbiamo prendere spunto da questa sconfitta per capire che gli obiettivi di inizio stagione devono essere ancora raggiunti e da lunedì bisognerà lavorare bene e tanto, per affrontare al meglio la prossima avversaria. Non c’è niente di facile o scontato, è bene che questo sia chiaro».

VIRTUS RAGUSA – SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA: 59 – 73

Parziali: 13-24; 29-42; 44-56

VIRTUS RAGUSA

Marletta 5, Carnazza 9, Iurato 24, Cannizzaro 4, Incremona 5, Smiraglia ne, Schembari 2, Cataldi 2, Comitini 7, Bocchieri 1, Girgenti 6, Criscione ne

Coach Trovato

SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA

Rosik 4, Bekinis 13, Sgro’ 11, Talluto 4, Ciancio 3, Musikic 18, Gaidys 20

Coach Diamante

Arbitri: Cappello – Midulla

