Stamane è stato rinvenuto il cadavere di un gattino impiccato su un albero dinnanzi la parrocchia Madonna delle Grazie a Sampieri. Un gesto folle, e tanto crudele che si è tradotto in tragedia. La foto del povero animale ha fatto il giro dei social, che hanno condannato l’insano gesto. Sono in corso indagini per risalire agli autori di questo gravissimo episodio.

