Visita del neo sindaco di Vittoria al Commissario Piazza

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, accompagnato dall’onorevole Nello Dipasquale e dall’assessore comunale Giuseppe Nicastro, ha reso visita di cortesia al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza.

Durante il cordiale colloquio sono stati affrontati numerosi argomenti relativi al territorio ipparino, in particolare la richiesta di poter far transitare al Comune gli immobili di contrada Perciata. Il sindaco Aiello ha infatti prospettato un utilizzo della struttura affine alla destinazione d’uso iniziale, a centro di ricerca applicata in materie agrarie.

Simile la richiesta per quanto riguarda il velodromo, da anni in stato di abbandono per mancanza di finanziamenti e di progetti gestionali, con l’obiettivo della nuova amministrazione di lavorare ad un rilancio dell’impianto.

“Ho confermato al neo sindaco di Vittoria – dice il Commissario, Salvatore Piazza – la volontà e la determinazione di una collaborazione istituzionale utile alla comunità ipparina, a cominciare dalla piena disponibilità a questi trasferimenti al Comune. È stata inoltre approfondita la possibilità di un successivo incontro per pianificare gli interventi sulle strade provinciali per il 2022. In particolare modo, di verificare la possibilità di restituire all’ente del Libero Consorzio Ibleo la Vittoria-Scoglitti”.

