Modica, deceduta Maria Fidone, antesignana dell’agriturismo

E’ deceduta a Frigintini, frazione di Modica, Maria Fidone. All’apparenza un nome come tanti altri se non fosse che si tratti di colei che ebbe tra le prime l’idea di avviare l’agriturismo. Maria Fidone, 79 anni, era molto nota non solo a Frigintini dove gestiva una trattoria con cucina casareccia. Da lei arrivavano da ogni parte e non solo della provincia di Ragusa. L’Accademia Italiana della Cucina la descrive: “In un locale semplice e accogliente, grazie alla bravura e alla maestria di Maria Fidone, è possibile gustare pietanze della tradizione locale, con l’utilizzo di materie prime genuine del territorio, come i capellini d’angelo in brodo di gallina con palline di carne, preparati secondo un’antica ricetta”.

I funerali nella Chiesa Santa Maria di Betlem il 3 novembre alle 10,30.

