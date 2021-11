Lions Club Modica. Donazione in occasione dei “morticini”

Il Lions Club Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, ha rinnovato la tradizione dei “morticini” che portano regali a bambini e ragazzi per la festa di Ognissanti, con una donazione ai minori che vivono nella comunità alloggio “Madre Crocifissa Curcio” a Modica. La comunità sita all’inizio di via S. Benedetto da Norcia, ospita nove ragazze da 10 ai 19 anni, che non possono vivere nelle loro famiglie di origine, ed è gestita dalle suore carmelitane missionarie di S.Teresa dei Gesù Bambino. Il Lions Club Modica ha altresì donato delle attrezzature per il laboratorio per la lavorazione delle farine “Grani e Mani” sito nei locali della comunità, un’attività di inclusione sociale per le ospiti della comunità e che al termine dell’assistenza, al raggiungimento della maggiore età, si ritrovano senza casa e senza un mestiere. Il laboratorio è stato realizzato dal Lions Club Modica con un contributo del Distretto Lions 108Yb Sicilia e con il coinvolgimento degli altri sei Lions Clubs della provincia di Ragusa e di rinomati chef, mugnai ed esperti di grani antichi che si sono alternati nella formazione delle ragazze. La delegazione del Lions Club Modica è stata accolta da Suor Emma Vernuccio, che coordina la comunità, e dalle ragazze ospiti che hanno particolarmente apprezzato la donazione.

“Abbiamo visitato la comunità di Suor Emma per fare sentire il nostro affetto e dare il nostro aiuto ad una realtà” – spiega il presidente del Lions Club Modica Aurelio Boncoraglio – “che ormai è parte del Lions Club di Modica. Tanta gratitudine e tanta felicità di poter aiutare le nove ragazze sue ospiti”.

