Ennesimo giornalista assassinato in Messico. Il nono nel 2021

Dopo l’omicidio in Chiapas del giornalista Fredy Lopez, stessa sorte è toccata ieri ad Alfredo Cardoso, assassinato ad Acapulco nello stato di Guerrero. Cardoso è stato rapito, torturato e colpito a morte da cinque proiettili da un gruppo di uomini armati e successivamente rilasciato nei pressi della propria abitazione. Finora nel 2021 almeno nove giornalisti, considerati scomodi, sono stati assassinati in Messico. Il presidente dell’ordine dei giornalisti dello stato di Guerrero, Miguel Angel Mata, ha chiesto giustizia per il crimine commesso contro il direttore della rivista Dos Costas, ma ha anche condannato i commenti intimidatori del sindaco di Acapulco all’indirizzo dei lavoratori dei media locali. Sono seguite le proteste di un gruppo di giornalisti intenzionati a recarsi presso la Commissione statale e nazionale per i diritti umani per sporgere denuncia contro il sindaco Abelina Lopez Rodríguez perché le sue dichiarazioni che potrebbero costituire un crimine contro la libertà di stampa. Mentre la governatrice dello stato, Evelyn Salgado, dopo aver condannato il crimine ed espresso la solidarietà alla famiglia del defunto, ha incaricato il segretariato del governo statale di occuparsi dei parenti di Cardoso attraverso la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti.

