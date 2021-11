Il Comune di Buccheri “Il più bel borgo di Sicilia 2021”

Dopo due settimane di avvincenti votazioni, questa sera , lunedì 1^ novembre, giunge alla fine il partecipatissimo social contest per assegnare il titolo di “Il più bel borgo di Sicilia 2021”. E’ stata una maratona avvincente e appassionata che ha visto la partecipazione di 16 tra i comuni più belli della Sicilia. Ad aggiudicarsi il titolo di “Il più bel borgo di Sicilia 2021” è il Comune di Buccheri con 11.396 voti. Secondo classificato del nostro concorso, l’altrettanto votatissimo Comune di Sutera che si ferma a 11.023 voti. L’obiettivo del contest era quello di offrire una vetrina nella quale specchiare il meglio di ciascun borgo, obiettivo raggiunto grazie alla partecipazione di migliaia di utenti che hanno reso virale sui social il contest. Alla fine di questo contest si attribuisce al Comune di Buccheri una pergamena col titolo de “Il più bel borgo di Sicilia 2021”, e alcuni articoli che metteranno i online la promozione del suo territorio con notizie, peculiarità, aneddoti, specialità gastronomiche, storia, cultura e tradizioni Il Borgo Buccheri è un graziosissimo borgo, in provincia di Siracusa, sulle pendici del Monte Lauro. Da qui lo sguardo può spaziare dal Golfo di Catania fino all’entroterra siciliano, verso Enna e Caltanissetta. Il suo territorio, vasto, si colloca su altitudini che vanno dai 910m. ai 180m. s.l.m. E’ ricco di testimonianze di una “storia antica” tra cui una serie di capanni pastorali, di forma circolare, costruiti con pietre nere e con tecnica megalitica.La storia di questo borgo si lega al susseguirsi di popoli come Siculi, Greci, Romani e Bizantini. Gli Arabi fortificarono la cittadina con una muraglia e i Normanni costruirono il castello di cui rimangono alcuni importanti resti. La maggior parte delle abitazioni del primo nucleo del paese è costituito dalle casette costruite attorno al castello. Il nome Buccheri, nella sua etimologia, si può identificare come luogo dedicato al pascolo dei bovini come si deduce dai rifugi dei pastori.

