Denunciato l’uomo che aggredì’ volontari di protezione civile

Denunciato l’uomo che domenica scorsa ha aggredito due volontari modicani della Protezione civile mentre stavano svolgendo un’attività di soccorso a un residente in via Giulio Verne nella zona della Fanusa, località balneare a quindici chilometri da Siracusa. L’ aggressore doveva passare con l’auto e il mezzo di soccorso gli impediva il passaggio. A questo punto ha perso il controllo. Ora è stato denunciato all’autorita’ giudiziaria aretusea, come ha confermato il Tg1 che si è occupato della triste vicenda e che ha intervistato uno dei feriti, Orazio Sortino.

Salva