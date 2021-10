Già operativo il nuovo sindaco di Rosolini

A meno di 24 ore dal suo insediamento, il sindaco di Rosolini. Giovanni Spadola, è già operativo.

In vista dell’arrivo dell’urgano Mediterraneo Medicane, previsto tra questa notte e venerdì mattina, con raffiche di vento che raggiungeranno i 100 chilometri l’ora, il primo cittadino ha compiuto fin dalle prime ore del mattino un sopralluogo nei punti strategici di Rosolini. Accompagnato dal dirigente della Protezione civile comunale, Salvatore Speranza, è stato fatto un sopralluogo in contrada Masicugno ed in altre zone periferiche per controllare il deflusso delle acque piovane. Sono già immediati gli interventi per liberare le aree intasate da erbacce, ma anche da legni e rami di alberi. Sotto osservazione anche i tombini per lo scarico dell’acqua. Tutto questo per prevenire allagamenti in città ed evitare tragedie come quella di Catania.

Giovanni Spadola raccomanda ai suoi concittadini la massima prudenza nelle prossime ore e di evitare di uscire di casa se non per motivi eccezionali.

nella foto il sindaco di Rosolini con il dirigente della Protezione civile comunale, Salvatore Speranza

Salva