Donati gli organi del giovane comisano Giuseppe Cugnetto spentosi nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre per cause naturali. La famiglia, pur affranta dal dolore ha deciso per il gesto encomiabile di grande generosità. Il sindaco Maria Rita Schembari ha manifestato elogio pubblico alla famiglia “che merita –dice – il mio apprezzamento e di tutta la giunta, oltre al sincero cordoglio nostro e della città tutta per questa perdita prematura”.

