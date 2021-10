Pozzallo, Egizia Caccamo discute la tesi alla Società Operaia

Presso la sede della Società Operaia di Pozzallo, Egizia Caccamo ha discusso la sua tesi, in collegamento con L’Università degli Studi di Catania, per il conseguimento della laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale.

E’ la prima volta che lo storico sodalizio pozzallese ospita una giovane studentessa per la discussione della propria tesi di laurea.

Il sodalizio, da sempre attento alle nuove generazioni, istituisce ogni anno delle borse di studio per tutti i ragazzi meritevoli che, con profitto e impegno, dimostrano di seguire e portare a termine il proprio corso di studi.

“Alla neo dottoressa – dice il Presidente Salvatore Roccasalvo- non sono mancati i fiori, le congratulazioni e l’augurio di una splendida carriera da parte del direttivo e dei soci tutti, per l’importante traguardo raggiunto”.

