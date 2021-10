Comiso. Approvato il bilancio previsionale 2021/2023

Approvato nel pomeriggio del 27 ottobre il bilancio previsionale 2021/2023. Un bilancio che continua a garantire l’erogazione dei servizi alla città, consente la realizzazione delle opere pubbliche in programma e non prevede alcun inasprimento dei tributi locali.



“A maggioranza abbiamo approvato lo strumento finanziario per il 2021/2023 – spiega l’assessore ai bilanci e finanze, Manuela Pepi – che era già pronto, ed era stato portato in aula lo scorso 6 agosto, ma che abbiamo dovuto ritirare per elaboralo diversamente a causa di linee guida ministeriali magmatiche e fluttuanti che, fino all’ultimo, hanno ostacolato più tempestività nelle misure economiche da adottare. Lo strumento votato e approvato ieri è stato il riflesso, o se vogliamo lo strascico, di quasi due anni di pandemia che ha danneggiato molte, troppe famiglie comisane che non hanno avuto la possibilità di pagare i tributi locali e che ha visto questa amministrazione ricorrere a sgravi e misure morbide per imprese, famiglie e commercianti. Tuttavia – ancora la Pepi – siamo riusciti a garantire, con l’approvazione di ieri, tutti i servizi utili alla città, quali ad esempio la refezione scolastica, l’assistenza ad anziani e disabili gravi, trasporto scolastico, somme per la realizzazione di opere pubbliche già programmate e manutenzioni, migliorie dei servizi comunali, ma soprattutto non sono stati inaspriti i tributi e le tasse locali e comunali. Comunque sia – conclude Manuela Pepi – nonostante tali ostacoli e la diminuzione notevole di introiti propri comunali, siamo riusciti ad approvare un bilancio che consentirà ai cittadini di avere l’erogazione dei servizi senza vedere aumenti sulla tassazione”.

