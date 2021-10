Modica, commemorazione dei defunti. 2 novembre cerimonia al Cimitero

Martedì 2 novembre, alle ore 10.30 nel Cimitero di Modica e alle ore 11.30 nel Cimitero monumentale di Modica Alta in via Loreto, avrà luogo la cerimonia per la Commemorazione dei Defunti. Nell’occasione sarà reso omaggio ai Caduti in guerra, alle Vittime delle alluvioni e a quanti riposano nell’ossario comune.

Giovedì 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alle ore 10.30 un corteo si muoverà da Piazza Principe di Napoli, per depositare una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

