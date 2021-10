Sette punti trattati nel Consiglio comunale di Modica ieri sera

Nove i punti all’ordine del giorno, di cui sette quelli trattati, nella seduta del consiglio comunale che si è tenuto ieri sera a Modica. La civica assise si è aperta con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e proseguite con l’attività ispettiva dei Consiglieri comunali. Rinviate le due interrogazioni presentate dal Consigliere Carpentieri, poiché lo stesso aveva comunicato al Presidente del Consiglio, l’impossibilità a essere presente alla seduta di ieri per sopravvenuti impegni. Sono invece state trattate due interrogazioni urgenti di cui una della Consigliera Castello riguardante il debito con Olivetti per la quale il Sindaco si è riservato di rispondere entro i termini di legge e l’altra del Consigliere Medica riguardante i lavori di allargamento della curva sulla Dente Crocicchia, alla quale il Sindaco ha dato ampie spiegazioni chiarendo che a lavori completati, se si riscontreranno delle situazioni di pericolo, saranno eseguiti gli accorgimenti necessari per garantire la totale sicurezza dell’arteria. Chiusa l’attività ispettiva, si è passato alla surroga della consigliera Ivana Castello dalla quarta commissione, nuovamente dimessasi e poi alla Mozione presentata dal Consigliere Medica sull’ottenimento della Bandiera Lilla. A riguardo il Sindaco ha comunicato che il comune ha aderito e partecipato al bando con esito positivo, per cui è stato chiesto il ritiro del punto, non trovando d’accordo il Consigliere Medica che ha chiesto la votazione. La mozione è stata respinta con voto di astensione dei Consiglieri di Maggioranza. Alla conclusione del quarto punto è stata chiesta la sospensione momentanea del Consiglio per calendarizzare i prossimi lavori della civica assise. Al rientro il capogruppo di maggioranza Rita Floridia ha chiesto l’anticipo dei punti 8 e 9 riguardanti l’approvazione della variazione al bilancio e l’adozione del Piano Comunale Amianto e il rinvio dei restanti punti alla prossima seduta. A tal proposito è intervenuto il Segretario Generale che ha suggerito di anticipare anche il punto 6 relativo alla ratifica della variazione urgente di bilancio di previsione 2020/2022, perché in imminente scadenza.

A questo punto il Presidente, sentiti tutti i Consiglieri presenti in aula, ha anticipato i tre punti che sono stati votati e approvati con l’immediata esecutività. La seduta e poi stata aggiornata a giovedì 4 novembre alle ore 19.00.

