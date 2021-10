Argentina. Al via terza dose vaccino. Soddisfazione del ministro

Dopo aver superato i 58 milioni di cittadini vaccinati, il ministro della Salute dell’Argentina, Carla Vizzotti, ha annunciato che darà il via alla terza dose di richiamo contro il virus agli over 50 e agli immunodepressi. Il ministro ha anche affermato che i turisti in arrivo nel Paese potranno vaccinarsi con le dosi realizzate dal laboratorio Sinopharm, a suo avviso, molto efficace che consolida l’alto livello di immunizzazione raggiunto dall’Argentina, seguendo un procedimento che ormai sta prendendo piede in diversi paesi nel mondo. La Vizzotti, per quanto concerne la situazione epidemiologica ha espresso ottimismo visto il numero medio di 717 casi di infezioni giornaliere ad ottobre, rispetto ai 1634 di settembre e ai 27mila di maggio. Una diminuzione costante di settimana in settimana, con una bassa incidenza di casi di contagio e una percentuale di positività sotto i 6mila casi settimanali.