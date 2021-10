PERU’. Summit delle donne indigene, contadine e artigiane.

Lima. Con la partecipazione di delegati di dieci nazioni latinoamericane, proseguono le attività del Abya Yala World Summit of Women nella capitale, uno spazio di dialogo e azione incentrato sulla difesa della cosiddetta Pachamama che tutela i diritti delle popolazioni indigene. In un’intervista a una televisione locale, Lourdes Huancan, presidente della Federazione nazionale delle donne contadine, artigiane, indigene e native del Perù, ha riferito che le attività si svolgeranno lungo le strade della capitale peruviana, precisando che i leader partecipanti al vertice svilupperanno una parata con partenza in Plaza Cáceres, a Lima. Successivamente, nella Plaza Mayor della capitale, avrà luogo la simbolica semina dei Semi di All Bloods. Ha spiegato che questa iniziativa è legata alla seconda riforma agraria promossa in Perù dal governo del presidente Pedro Castillo, alle prese con le prime gatte da pelare dopo la sua contrastata elezione a presidente del Perù di cui riferirò prossimamente. Il vertice si svolge nell’ambito della Giornata internazionale delle donne rurali , della Giornata mondiale dell’alimentazione e della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà.

Salva