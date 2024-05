Il Sagrato della Chiesa di Sant’Anna, al Quartiere Dente di Modica ospiterà, il prossimo 22 maggio, il cantautore Giovanni Caccamo. Sarà possibile fruire dello spettacolo lungo la via Nazario Sauro e dall’Oratorio parrocchiale. Il concerto rientra tra le iniziative per i festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice.

Salva