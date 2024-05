Riqualificazione Piazza e Sagrato Madonna delle Grazie. Interrogazione di Spadaro

Ennesima interrogazione presentata dal Consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, che non ha sortito alcun riscontro. L’ultima in ordine di arrivo si riferisce alla riqualificazione della Piazza e del Sagrato Madonna delle Grazie. Sono ben note – scrive il consigliere Spadaro – le rassicurazioni date pubblicamente dall’Amministrazione sulla fruibilità del Sagrato della Madonna delle Grazie già per la domenica delle Palme. Adesso, a meno di venti giorni dalla festa dedicata alla Madonna delle Grazie (19 maggio), non è prevista una data certa per la riapertura della piazza e della stradina laterale. L’esponente del PD, chiede di conoscere i motivi dei ritardi concernenti, il completamento dei lavori e la prevista data di apertura della piazza con la rimozione delle transenne e la piena fruibilità dell’area adiacente, la Basilica. L’augurio, è quello di ricevere finalmente un riscontro all’ennesima interrogazione rimasta senza risposta, perché, quanto successo all’amministrazione comunale di Ragusa, potrebbe presto capitare anche al Comune di Modica, ovvero, l’ispezione da parte dell’assessorato regionale alle Autonomie locale per conoscere i reali motivi di del mancato riscontro alle interrogazioni

Salva