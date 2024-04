Che bel 25 aprile!…l’opinione di Rita Faletti

Le celebrazioni del 25 aprile, festa nazionale della Liberazione dal nazifascismo, in un paese normale che sappia distinguere il passato dal presente, si svolgerebbero in un’atmosfera di serena e responsabile complicità, se non proprio di giubilo, comprensibile in quel 25 aprile del 1946, quando l’Italia festeggiò per la prima volta una data dall’alto valore simbolico: la caduta del fascismo, preannunciata lo stesso giorno dell’anno precedente e a guerra non finita, dall’inizio della ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò. Finalmente, il paese poteva aprire le porte alla libertà dopo la sconfitta del “male assoluto”, come Gianfranco Fini avrebbe definito il ventennio fascista con la svolta di Fiuggi. Quel fatidico 25 aprile di 78 anni fa, sarebbe rimasto una data indelebile nella memoria di chi aveva vissuto l’esperienza del regime e avrebbe dovuto rappresentare, per le generazioni future, la conquista del bene più prezioso: la libertà. Prezioso quanto irrinunciabile, ma fragile, da custodire con senso di responsabilità e difendere con la consapevolezza che non è per sempre. In questa difficile fase storica, in cui la pace è finita, si dovrebbe prenderne atto e finirla con il tormentone dell’antifascismo, preoccupandosi invece di vedere il fascismo dove c’è e condannarlo senza timidezza, per timore di fare uno sgarbo a Putin. Dopo il referendum istituzionale con cui gli italiani nel 1946 scelsero la repubblica, forze politiche distanti tra loro ma unite dal comune obiettivo di “esprimere i principi fondamentali della nuova democrazia”, collaborarono nella stesura della Carta costituzionale. La serena e responsabile complicità a cui ho accennato sopra, dovrebbe essere l’atteggiamento con cui i partiti, oggi, dovrebbero rispecchiare la collaborazione fruttuosa che diede vita alla Costituzione, il giorno in cui si celebra la vittoria della libertà sull’oppressione. Il 25 aprile è una festa inclusiva che non appartiene ad alcun partito ma al paese, quindi a tutti. Al contrario, è diventato occasione di scontri e accuse che ne avviliscono il significato e negano a coloro che presero parte alla Resistenza, come la Brigata ebraica, di manifestare accanto a quelli che si attribuiscono il merito di rappresentarla anche se non vi parteciparono. Vero Pagliarulo? Però, i partigiani dell’Anpi accettano di marciare accanto ai centri sociali, ai movimenti antagonisti e ai gruppi pro Palestina, che a Milano hanno dato il massimo per dimostrare il loro razzismo e antisemitismo, aggredendo la Brigata ebraica a Porta San Paolo, mentre deponeva una corona in onore dei suoi caduti, con bombe carta, lancio di sassi e insulti vergognosi. “Maiali”, “Assassini”, “Dovete essere cancellati dalla storia”, urlavano in preda a furore antigiudaico. Fanno bene gli americani che mandano i poliziotti a fermare gli scalmanati attendati nei campus universitari e li ammanettano senza tanti complimenti e mi domando perché i bravi ragazzi e le brave ragazze che nei cortei inneggiano alla fine di Israele, non vadano a combattere la loro resistenza a Gaza, se ne hanno il coraggio, invece di infiltrarsi in manifestazioni che non li rappresentano e non sono loro, ma nostre, e tuttavia cercano di trasformare in ignobili burattinate, purtroppo riuscendovi grazie alla tolleranza nostrana e per generico antimperialismo, sostanzialmente antiatlantista o antiamericano. Finché ci saranno quelli cresciuti nel paese del più grande partito comunista europeo, spettacoli del genere si ripeteranno, coordinandosi, come avviene oggi, con il pacifismo ipocrita di chi non riconosce, alla resistenza ucraina, l’eroismo accordato alla resistenza italiana, e vorrebbe fermarla arrestando l’invio di armi a chi combatte per la libertà. Semplice questione di democrazia: in questo paese c’è chi, definendosi democratico, ha le carte in regola per rientrare, a pieno titolo, nella categoria dei fascisti reali, pur condannando, a giorni alterni, il fascismo ideologico che vede in altri. Lo storico comunista Luciano Canfora, che disprezza Gorbachev per aver contribuito alla dissoluzione dell’Urss e apprezza Stalin per averla resa grande, sostiene Putin e il suo metodo, attribuendo all’Ucraina e ai suoi alleati la responsabilità dell’invasione. Per fare questo, lo storico manipola la storia. Non è curioso? Sempre Canfora, parlando di Meloni, ha detto che è neonazista nell’anima. E Meloni lo ha querelato.

