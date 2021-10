Frida Khalo: mostra di teschi dell’artista messicana

Su iniziativa di gruppi di artisti , il governo di Città del Messico ricorda la pittrice Frida Khalo con una mostra dei cosiddetti teschi giganti nell’ambito della celebrazione del Giorno dei Morti. Alcuni dei teschi in mostra, replicano l’acconciatura e lo stile della eccentrica pittrice, come le sue tradizionali trecce sulla testa cosparse di fiori o i suoi enormi orecchini d’oro. Sono esposti nel cosiddetto Jardín del Arte, uno spazio iconico della città e centro della Rivoluzione messicana, in cui centinaia di artisti si riuniscono per scambiare le loro opere artistiche, per lo più pittoriche. Per commemorare il Giorno dei Morti, ha detto il sindaco Cuevas di Città del Messico, sono previste una serie di celebrazioni artistiche nel centro storico della città e nelle vicinanze del Monumento alla Rivoluzione e presso tre piste di pattinaggio sul ghiaccio. La mostra terminerà il 9 novembre, cambiando continuamente location.