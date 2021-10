Modica calcio. Domenica c è la stracittadina di Coppa Italia

Dopo il roboante successo in campionato ottenuto domenica scorsa al “Vincenzo Barone” contro lo Sporting Eubea, il Modica Calcio del tecnico Giancarlo Betta,oggi pomeriggio è tornato ad allenarsi in vista della “stracittadina” con il Frigintini in programma domenica pomeriggio al “Vincenzo Barone”, valida come gara di andata del secondo turno di Coppa Italia.

Il campionato di Promozione, infatti, dopo il turno dello scorso weekend si ferma per due settimane per dare spazio alla competizione in memoria di Orazio Siino che aprirà le porte del campionato di Eccellenza alla squadra che riuscirà ad arrivare fino in fondo. Il return match al “Pietro Scollo” è in programma il 7 novembre.

La settimana dei rossoblù, tempo permettendo, dunque si svolgerà regolarmente con le quattro sedute settimanali per farsi trovare nelle migliori condizioni anche in Coppa Italia, manifestazione in cui tutto l’ambiente rossoblu vuole ben figurare e magari arrivare il più lontano possibile.

Tornando al campionato, la prestazione dei rossoblù contro lo Sporting Eubea è stata una prova di carattere, che un po’ tutti si aspettavano, dove si è visto un miglioramento dei meccanismi soprattutto in fase difensiva.

Tra i migliori in campo domenica scorsa Marco Basile sceso in campo con la fascia da capitano per sostituire l’infortunato Francesco Vindigni.

“Abbiamo giocato una buona partita da squadra compatta che ha cercato di imporre il proprio gioco contro una squadra tosta che ci ha messo in difficoltà con i lanci lunghi – spiega il centrale di difesa modicano – Ora, per due settimane concentriamoci sulla Coppa Italia, dove ci aspetta il doppio confronto con il Frigintini. Personalmente – continua – mi sto allenando con il massimo impegno per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Ho avuto qualche problema fisico -conclude Marco Basile – ma ora sto bene e darò il massimo come ho sempre fatto per questi colori che poi sono i colori della mia città”

Salva