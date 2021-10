Dipasquale: “Rinascita per Vittoria con l’elezione di Aiello”

“Come già dimostrato dalle amministrative nel resto d’Italia, anche nella città di Vittoria l’elezione del candidato sindaco Ciccio Aiello, dimostra il ritorno della politica nel suo ruolo fondamentale di confronto e coinvolgimento degli elettori”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando il risultato elettorale nel comune di Vittoria in provincia di Ragusa dove il candidato del centrosinistra Ciccio Aiello ha raggiunto il traguardo al secondo turno dopo averlo sfiorato per una manciata di voti quindici giorni fa.

“Aiello aveva già vinto al primo turno – dichiara ancora Dipasquale – lo dico da due settimane: i voti mancanti si trovavano nelle urne tra i voti annullati. La città ha confermato la scelta, rifiutando la destra e confermando la fiducia a chi “il sindaco lo sa fare”, come abbiamo detto per tutta la campagna elettorale, puntando alla rinascita per ogni settore amministrativo di questa realtà. Mi dispiace per i leader dall’altra parte della staccionata, nel centrodestra, che hanno esultato al primo turno sperando in non so quale miracolo: più di dieci punti percentuali da recuperare scommettendo pure in un sorpasso davvero difficile da concretizzare”.

“Faccio comunque i complimenti al candidato Salvo Sallemi per la campagna elettorale che ha condotto – conclude Dipasquale – è stato un rivale di livello in quella che ritengo sia stata una bella campagna elettorale, ma adesso si apre un’altra fase. Auguri e buon lavoro ad Aiello e a tutta la sua squadra”.

